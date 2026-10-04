Наводнения в Таиланде затронули свыше 3,26 млн человек

Последствия наводнений в Таиланде в сезон дождей затронули свыше 3,26 млн жителей королевства.

Как передает 1news.az, об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на Департамент предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Подтопления зафиксированы в 154 районах 27 провинций страны, стихия затронула свыше 1,17 млн домохозяйств. Основной удар пришелся на центральные и восточные провинции, куда стекают огромные объемы воды с возвышенностей на севере страны. В Бангкоке в зоне подтопления ранее оказались порядка 329 тыс. домохозяйств, в столице отмечены четыре случая гибели людей.

Согласно обновленной сводке, всего в стране в результате стихии зарегистрирована 31 жертва. Несмотря на то, что на севере и северо-востоке королевства вода постепенно спадает, в ряде центральных провинций — включая Аюттхаю, Патхумтхани, Сингбури, Супханбури и Утхайтхани — она продолжает прибывать.

Экстренные службы готовят спецтехнику и насосное оборудование для откачки воды из жилых зон и расчистки транспортных артерий.

Метеорологическое бюро Таиланда выпустило штормовое предупреждение на период с 4 по 7 октября, прогнозируя сильные грозы, шквалистый ветер и проливные дожди на севере страны.