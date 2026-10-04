При стрельбе на вечеринке в Джорджии погибли двое, пострадали 35 человек
Два человека погибли, еще 35 получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в городе Виенна в американском штате Джорджия.
Как передает 1news.az, об этом сообщает Associated Press (AP).
По данным агентства, погибшими являются молодые люди в возрасте 20 и 23 лет.
Пострадавших доставили в местные больницы.
Информации о возможном подозреваемом или мотивах стрельбы нет. Власти устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
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