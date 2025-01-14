 Житель Загаталы, очнувшийся спустя 4 дня после крушения самолета AZAL, выписан из больницы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Житель Загаталы, очнувшийся спустя 4 дня после крушения самолета AZAL, выписан из больницы

First News Media00:00 - Сегодня
Житель Загаталы, очнувшийся спустя 4 дня после крушения самолета AZAL, выписан из больницы

Житель села Даначы Загатальского района Махир Джараев, пострадавший в результате крушения самолета AZAL вблизи Актау и пришедший в сознание через 4 дня после инцидента, выписан из больницы.

Как сообщает Report, мужчина проходил лечение в одном из бакинских медучреждений, он уже вернулся в родное село.

М.Джараев рассказал, что точно не помнит произошедшее, так как потерял сознание после инцидента.

"Я купил билет на рейс в Грозный на 25 декабря. Мы сели в самолет в Баку, полет должен был длиться около часа. Когда самолет шел на снижение, мы услышали громкий звук. В тот момент мы не смогли понять, что произошло. Спустя некоторое время пилот вновь попытался пойти на посадку, но это не удалось. Что произошло потом, не помню. Пришел в себя только когда меня отправляли из Казахстана в Азербайджан. Помню, как был в реанимации", - отметил он.

Житель Загаталы рассказал, что он, как и другие пострадавшие в результате крушения, были охвачены государственной заботой.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AzTV 29 декабря сообщил, что Азербайджан выдвинул три условия в связи с инцидентом: российская сторона должна принести извинения, признать свою вину, а также привлечь к ответственности всех виновных и выплатить компенсацию Азербайджану, пострадавшим и погибшим пассажирам и членам экипажа лайнера.

Поделиться:
236

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ОАЭ - ФОТО

Политика

МИД РФ назвал политзаказом фейковое письмо от Лаврова главе МИД Азербайджана

Общество

Возбуждено уголовное дело в связи со смертью после ринопластики Назрин Мансурлу

Общество

Umico.az в Шуше: Новый шаг в развитии электронной коммерции - ФОТО

Общество

Житель Загаталы, очнувшийся спустя 4 дня после крушения самолета AZAL, выписан из больницы

Скончался экс-глава ИВ Хачмазского района

В Баку водитель такси вел машину с закрытыми глазами - ВИДЕО

Определены перевозчики по трем междугородним автобусным маршрутам

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Хирург впавшей после операции в кому девушки выступил с заявлением - ВИДЕО

Арестован тиктокер по прозвищу «Хозяин»

Представлена карта новых станций бакинского метро - ФОТО

Врач, отмечавшая свой день рождения во время операции, отстранена от работы - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Житель Загаталы, очнувшийся спустя 4 дня после крушения самолета AZAL, выписан из больницы

Сегодня, 00:00

Глава разведорганизации Турции обсудил с представителями политбюро ХАМАС условия прекращения огня с Израилем

13 / 01 / 2025, 23:40

Скончался экс-глава ИВ Хачмазского района

13 / 01 / 2025, 23:20

Спикер парламента Грузии: Кулеба должен идти воевать после ухода из МИД

13 / 01 / 2025, 23:00

ЕС, Великобритания и НАТО обсудят план милитаризации Европы

13 / 01 / 2025, 22:40

МИД РФ назвал политзаказом фейковое письмо от Лаврова главе МИД Азербайджана

13 / 01 / 2025, 22:20

В Баку водитель такси вел машину с закрытыми глазами - ВИДЕО

13 / 01 / 2025, 22:00

Определены перевозчики по трем междугородним автобусным маршрутам

13 / 01 / 2025, 21:40

Сотрудницу бакинской клиники обвиняют в хищении крупной суммы

13 / 01 / 2025, 21:20

Призеры Олимпиады в Париже вернули более ста бракованных медалей - ФОТО

13 / 01 / 2025, 21:00

Новоназначенный посол Турции в Азербайджане прокомментировал распространившиеся о нем утверждения

13 / 01 / 2025, 20:41

Министр: Укрепление доверия между государством и предпринимателем способствует увеличению инвестиций

13 / 01 / 2025, 20:22

Антонио Кошта обсудил с Пашиняном «позитивную динамику» в отношениях ЕС и Армении

13 / 01 / 2025, 20:00

Возбуждено уголовное дело в связи со смертью после ринопластики Назрин Мансурлу

13 / 01 / 2025, 19:46

Изменена дата бакинского концерта группы OneRepublic - ФОТО

13 / 01 / 2025, 19:27

В Абшеронском районе на граждан Пакистана обрушился забор, один из них скончался - ОБНОВЛЕНО

13 / 01 / 2025, 19:15

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ОАЭ - ФОТО

13 / 01 / 2025, 18:55

Тело пропавшей в Гусаре медсестры найдено в лесу

13 / 01 / 2025, 18:45

Еще 39 семьям вручены ключи от квартир в Джебраил - ФОТО

13 / 01 / 2025, 18:30

Названа дата премьеры второго сезона сериала «Əqrəb mövsümü» - ТРЕЙЛЕР

13 / 01 / 2025, 18:15
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23