В Абшеронском районе на граждан Пакистана обрушился забор, один из них скончался - ОБНОВЛЕНО

В прокуратуре Абшеронского района ведется расследование по факту гибели 13 января около 08.00 гражданина Индии Хари Пракаши, погибшего в результате несчастного случая во время установки ветряных турбин в поселке Пирекишкюль, и госпитализации его соотечественника Тхаттару Падиккала, получившего травмы.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

12:10

В результате несчастного случая, произошедшего в Абшеронском районе, скончался гражданин Пакистана.

Как сообщает Report, инцидент произошел на одном из заводов, расположенных в Абшероне.

На работника завода Хари Пракаша (2003 года рождения) обрушился бетонный забор, в результате чего он скончался в больнице, куда был доставлен после произошедшего.

Другой пострадавший работник завода, тоже гражданин Пакистана, находится в больнице.

По факту проводится расследование.