Новый посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус поделился публикацией о своем назначении на платформе X.

«Для меня большая честь и радость быть назначенным новым послом Израиля в Азербайджане», — написал дипломат в своей публикации.

Honoured and privileged to be formally assigned as the next Israel Ambassador to the Republic of Azerbaijan. 🇮🇱🤝🇦🇿