Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан
6 июля председатель Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, гостя встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы по азербайджано-пакистанским межпарламентским связям Кямаледдин Гафаров и другие официальные лица.
В рамках своего официального визита в Азербайджан председатель Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик проведет ряд встреч, а также обмен мнениями о развитии взаимоотношений.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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