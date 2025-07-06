Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

6 июля председатель Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, гостя встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы по азербайджано-пакистанским межпарламентским связям Кямаледдин Гафаров и другие официальные лица.

В рамках своего официального визита в Азербайджан председатель Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик проведет ряд встреч, а также обмен мнениями о развитии взаимоотношений.

Источник: АЗЕРТАДЖ