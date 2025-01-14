Первая женщина-следователь Ханкендинской городской прокуратуры: Я испытываю огромное чувство гордости

Для меня большая гордость получить назначение в качестве первой женщины-следователя Ханкендинской городской прокуратуры. Я расцениваю это как исторический момент и с высокой степенью ответственности буду служить в Ханкенди.

Об этом журналистам заявила Назрин Раджабова, назначенная следователем Ханкендинской городской прокуратуры.

«Мое назначение стало результатом объективного и прозрачного конкурса. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать оказанное доверие. Надеюсь, что это достижение станет стимулом и примером для других азербайджанских женщин», - отметила Н.Раджабова.

Н.Раджабова окончила юридический факультет Бакинского государственного университета.

Источник: АЗЕРТАДЖ