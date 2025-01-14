На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как говорится в сообщении Центра, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

3. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

7. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Улица Зарифы Алиевой;

14. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

15. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

16. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

17. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.