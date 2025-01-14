 Национальная научная команда Азербайджана примет участие в Международном астронавтическом конгрессе в Сиднее | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Национальная научная команда Азербайджана примет участие в Международном астронавтическом конгрессе в Сиднее

First News Media20:40 - Сегодня
Национальная научная команда Азербайджана примет участие в Международном астронавтическом конгрессе в Сиднее

Национальная научная команда Азербайджана примет участие в 76-м Международном астронавтическом конгрессе в Сиднее с 29 сентября по 3 октября.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Азеркосмос», Национальная научная команда уже 4-й год принимает активное участие в этом мероприятии. Основной темой конгресса в этом году будет «Устойчивый космос: устойчивость на Земле» (Sustainable Space: Resilient Earth). Тема посвящена взаимосвязи между космическими инновациями и устойчивостью. Основное внимание будет уделено трем направлениям: космические приложения для планеты Земля, устойчивая космическая деятельность и поддержание жизни за пределами Земли.

Научные статьи, представленные на Сиднейском конгрессе, будут охватывать такие темы, как использование возможностей космоса в финансах, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, городском планировании, ИКТ и других областях, а также космические решения для развития цифрового, экологически чистого и устойчивого будущего.

Информация о Сиднейском конгрессе была представлена на церемонии вручения сертификатов Национальной научной команде Азербайджана и презентации программы менторства в рамках проекта Международного астронавтического конгресса в 2025 году. Мероприятие было организовано космической академией «Азеркосмоса» при поддержке группы SABAH Государственного агентства Азербайджана по науке и высшему образованию, Агентства инноваций и цифрового развития. Оно было призвано усилить инициативы по развитию в Азербайджане космической науки и космической экосистемы. Были отмечены большие успехи, достигнутые в рамках Международного астронавтического конгресса, состоявшегося 14-18 октября прошлого года под лозунгом «Космическая ответственность во имя устойчивости». Из 345 статей, представленных в рамках Международного астронавтического конгресса, 92 были приняты, 52 члена Национальной научной команды Азербайджана посетили Милан, где представили свои работы международной аудитории. Наша страна вошла в пятерку стран, представивших наибольшее количество научных статей, наряду с такими государствами, как США, Италия, Индия и Китай.

Программа наставничества, представленная в рамках церемонии, откроет перед молодыми специалистами новые возможности для обмена знаниями и опытом в области космической науки.

Поделиться:
175

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого ...

Общество

Пластические хирурги не будут допускаться к эфирам

Общество

Самая большая в мире винная бочка: Винодельня SAVALAN - ASPI Winery теперь в Книге рекордов ...

Общество

Umico.az в Шуше: Новый шаг в развитии электронной коммерции - ФОТО

Общество

Пластические хирурги не будут допускаться к эфирам

Национальная научная команда Азербайджана примет участие в Международном астронавтическом конгрессе в Сиднее

Назначен директор Центра легочных заболеваний

К поискам рыбаков, пропавших в море на юго-востоке Азербайджана, привлечен вертолет - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане врач отпраздновала свой день рождения во время операции - ВИДЕО

Начата проверка по факту комы девушки после операции на носу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз – ФОТО

Хирург впавшей после операции в кому девушки выступил с заявлением - ВИДЕО

Последние новости

США направляют в Армению специальную группу пограничной безопасности

Сегодня, 23:20

США и Армения подписали договор о стратегическом партнерстве

Сегодня, 23:00

Внешний долг Франции при Макроне вырос на 12 процентов

Сегодня, 22:40

Обсуждены перспективы межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Сегодня, 22:23

Пластические хирурги не будут допускаться к эфирам

Сегодня, 22:00

Объявлена дата трехсторонней встречи между Россией, Азербайджаном и Ираном в транспортной сфере

Сегодня, 21:40

Делегация Аппарата Милли Меджлиса находится с визитом в Анкаре

Сегодня, 21:20

Американская актриса погибла при пожаре в Калифорнии - ФОТО

Сегодня, 21:00

Национальная научная команда Азербайджана примет участие в Международном астронавтическом конгрессе в Сиднее

Сегодня, 20:40

В России восстановлена работа Интернета - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Мирзоян собирается в Россию

Сегодня, 20:01

Маску предоставят офис в здании Белого дома

Сегодня, 19:30

Иранский режиссер отказалась от награды из-за двойных стандартов Франции

Сегодня, 19:15

Президент Австрии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Сегодня, 19:00

Назначен директор Центра легочных заболеваний

Сегодня, 18:45

Утверждено соглашение между Азербайджаном и Мальдивами об освобождении от визовых требований владельцев служебных, официальных и диппаспортов

Сегодня, 18:35

К поискам рыбаков, пропавших в море на юго-востоке Азербайджана, привлечен вертолет - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 18:20

В Сабунчинском районе пропал 40-летний мужчина – ФОТО

Сегодня, 18:01

Патрушев призвал вести переговоры по Украине без участия Запада

Сегодня, 17:46

Ляман Алиева заявила о заказной кампании против нее: «Сделали это намеренно»

Сегодня, 17:14
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23