В Сумгайыте произошло серьезное ДТП с участием пешехода

В Сумгайыте 16-летняя девочка-подросток серьезно пострадала при наезде автомобиля.

Автомобиль сбил Фатиму Фаталиеву (2009 г.р.), когда она хотела перейти дорогу на улице Сарвара Бадалбейли.

Пострадавшую экстренно доставили в Сумгайытскую городскую детскую больницу. При обследовании ей диагностировали перелом правой ключицы в области акромиального конца, закрытый перелом верхней трети левой плечевой кости без смещения, у медиков также есть подозрения на черепно-мозговую травму у пациентки, состояние оценивается как средней тяжести.

По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: Report