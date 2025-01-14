СГБ задержала подозреваемых в планировании террористического акта в Азербайджане

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ), были задержаны гражданин Грузии Агиль Гёйдже оглу Асланов и гражданин Азербайджана Джейхун Шахин оглу Исмаилов, которые планировали совершить теракт против члена одной из религиозных общин, действующих в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az, Агиль Асланов, занимающийся контрабандой наркотических средств, в сентябре 2024 года во время поездки в третью страну встретился через знакомого с сотрудниками спецслужб этой страны.

Эти лица показали ему фотографии члена религиозной общины, находящегося в Азербайджане, и предложили совершить покушение на него за 200 тысяч долларов США.

В рамках взаимной договоренности Агилю Асланову было поручено собрать и передать необходимые разведывательные сведения о члене общины и его рабочем месте, за что ему был выдан аванс в размере 2000 долларов США.

В связи с выполнением поручения Агиль Асланов, приехавший в Баку, вместе с Джейхуном Исмаиловым, который был вовлечен в преступные действия ради материальной выгоды, начал собирать информацию о члене религиозной общины. Они отправили данные о его месте проживания и работы представителю иностранной спецслужбы через соответствующее мобильное приложение.

По факту СГБ проводит следственные действия по уголовному делу, возбужденному по статьям 28, 214.2.1, 274, 276 и другим статьям Уголовного кодекса, суд принял решение об избрании в отношении Агиля Асланова и Джейхуна Исмаилова меры пресечения в виде ареста.