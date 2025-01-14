Внешний долг Франции при Макроне вырос на 12 процентов

Внешний долг Франции с начала первого президентского срока Эммануэля Макрона в 2017 году вырос на 12%, что является максимальным показателем за все время.

Об этом сообщил премьер-министр страны Франсуа Байру.

«Это дамоклов меч, который висит над нашей социальной моделью. Всем французам нужна стабильность», - сказал он во время выступления в парламенте, трансляция которого велась на официальном сайте госоргана.

По словам премьера, у Франции никогда не было такого серьезного долга, как сейчас. Байру призвал обратить внимание на сверхзадолженность Франции и начать снижать внешний долг.