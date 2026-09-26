В доме в центре Афин при взрыве погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате мощного взрыва, который привел к пожару и обрушению трехэтажного жилого здания в афинском центральном районе Плака 25 сентября.

Об этом сообщил телеканал ERT-news.

По его информации, пожарные при разборе завалов обнаружили тела 6 человек, которые считались пропавшими без вести. Начато их опознание. На третьем этаже здания проживала пожилая пара, а на втором этаже остановились четыре американских туриста. По данным пожарной службы, на первом этаже никто не проживал.

В результате взрыва, произошедшего 25 сентября в 07:35 по местному времени (совпадает с московским), ранения также получили 3 человека. Пожарные вывели из соседнего строения двух пострадавших женщин и доставили на машине скорой помощи в больницу. Еще один человек, который находился на улице, получил легкие ранения осколками. Взрывом были повреждены соседние здания и припаркованные автомобили.

Причина взрыва пока не выяснена. Согласно одному из сценариев, в здании мог взорваться природный газ. Министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис сообщил греческому телеканалу Skai, что «обрушение здания, вероятно, было вызвано [взрывом и] утечкой из газопровода и, судя по всему, не стало следствием уголовного преступления».

Источник: ТАСС