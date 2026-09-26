 Джордж Расселл выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Джордж Расселл выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий16:53 - Сегодня
Джордж Расселл выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Британский пилот Mercedes Джордж Расселл стал победителем Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года.

Дж.Расселл стартовал с поула и в итоге первым пересёк финишную черту в Баку – отметим, что для Mercedes это очередная победа Расселла в сезоне-2026.

Гран-при Азербайджана в этом году стал 10-м по счёту этапом Формулы-1, проведённым в Баку.
Победителю будет вручен кубок и это не просто награда, в его дизайне отражен образ пламени, символизирующий Азербайджан как «Страну огней» - на боковых панелях кубка также представлены узоры, вдохновленные традициями азербайджанского ковроткачества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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16:34

Пилот McLaren Оскар Пиастри допустил блокировку колёс в первом повороте Гран-при Азербайджана и выехал в зону безопасности.


В результате австралиец потерял несколько позиций и опустился на 15-е место. Инцидент произошёл на 40-м круге из 51.

16:27

Пьер Гасли, Франко Колапинто и Ландо Норрис не смогли продолжить гонку после рестарта. Все трое сошли с дистанции.

После инцидента на трассу вновь выехал автомобиль безопасности (Safety Car). Это произошло на 36-м круге из 51.

16:10

Пилот Williams Алекс Албон врезался в барьеры на Гран-при Азербайджана. 

После аварии на трассу выехал автомобиль безопасности (Safety Car).

Инцидент произошёл на 31-м круге из 51.

 

16:04

Пилот McLaren Ландо Норрис заблокировал колёса в первом повороте Гран-при Азербайджана и был вынужден выехать в зону безопасности.

В результате инцидента британец потерял две позиции, опустившись на 9-е место. Эпизод произошёл на 30-м круге из 51.

16:01

Пилот Mercedes Джордж Расселл, лидирующий в Гран-при Азербайджана, задел барьеры в 15-м повороте.

Инцидент произошёл на 25-м круге из 51.

Несмотря на контакт, Расселл продолжил гонку и на тот момент опережал ближайшего преследователя на 10 секунд.

15:53

Пилот Aston Martin Лэнс Стролл не смог продолжить основную гонку Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Канадский гонщик сошёл с дистанции на девятом круге из-за технической проблемы с автомобилем.

15:00

В столице Азербайджана стартовала основная гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1.

В этом году этап проводится в столице Азербайджана в десятый раз.

Напомним, что по итогам квалификации поул-позицию занял британский пилот Mercedes Джордж Расселл. Вторым стартовал Шарль Леклер из Ferrari, третьим — Оскар Пиастри из McLaren.

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