Джордж Расселл выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Британский пилот Mercedes Джордж Расселл стал победителем Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года.
Дж.Расселл стартовал с поула и в итоге первым пересёк финишную черту в Баку – отметим, что для Mercedes это очередная победа Расселла в сезоне-2026.
Гран-при Азербайджана в этом году стал 10-м по счёту этапом Формулы-1, проведённым в Баку.
Победителю будет вручен кубок и это не просто награда, в его дизайне отражен образ пламени, символизирующий Азербайджан как «Страну огней» - на боковых панелях кубка также представлены узоры, вдохновленные традициями азербайджанского ковроткачества.
16:34
Пилот McLaren Оскар Пиастри допустил блокировку колёс в первом повороте Гран-при Азербайджана и выехал в зону безопасности.
Piastri has a massive lock-up at Turn 1 😮
He's off into the run-off area and tumbles down the order - he's now P15 😖#F1 #AzerbaijanGP | LAP 40/51 pic.twitter.com/ybvoq6RaRl — Formula 1 (@F1) September 26, 2026
В результате австралиец потерял несколько позиций и опустился на 15-е место. Инцидент произошёл на 40-м круге из 51.
Here's Oscar's agonising moment at Turn 1 😫#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/qZVqxb1pA9 — Formula 1 (@F1) September 26, 2026
16:27
Пьер Гасли, Франко Колапинто и Ландо Норрис не смогли продолжить гонку после рестарта. Все трое сошли с дистанции.
Here's the moment at the restart from the helicam
Gasly, Colapinto and Norris are all out of the race ❌
We have another Safety Car #F1 #AzerbaijanGP | LAP 36/51 pic.twitter.com/O6MmIQpkL9 — Formula 1 (@F1) September 26, 2026
После инцидента на трассу вновь выехал автомобиль безопасности (Safety Car). Это произошло на 36-м круге из 51.
Absolute chaos at the restart 😵#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/o4Q5MdHLnc — Formula 1 (@F1) September 26, 2026
16:10
Пилот Williams Алекс Албон врезался в барьеры на Гран-при Азербайджана.
После аварии на трассу выехал автомобиль безопасности (Safety Car).
Albon into the barriers 💥
⚠️ SAFETY CAR ⚠️#F1 #AzerbaijanGP | LAP 31/51 pic.twitter.com/ibKEW60ptP — Formula 1 (@F1) September 26, 2026
Инцидент произошёл на 31-м круге из 51.
Albon had a lock-up which sent him crashing into the barriers
Here's the moment 👇#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/5voVLKj41B — Formula 1 (@F1) September 26, 2026
16:04
Пилот McLaren Ландо Норрис заблокировал колёса в первом повороте Гран-при Азербайджана и был вынужден выехать в зону безопасности.
Norris locks up into Turn 1 and has to bail out into the run-off area
He losses two places to P9 #F1 #AzerbaijanGP | LAP 30/51 pic.twitter.com/Pu1sKY92GS — Formula 1 (@F1) September 26, 2026
В результате инцидента британец потерял две позиции, опустившись на 9-е место. Эпизод произошёл на 30-м круге из 51.
16:01
Пилот Mercedes Джордж Расселл, лидирующий в Гран-при Азербайджана, задел барьеры в 15-м повороте.
Инцидент произошёл на 25-м круге из 51.
Несмотря на контакт, Расселл продолжил гонку и на тот момент опережал ближайшего преследователя на 10 секунд.
Steady on, George!
Russell is 10 seconds ahead but he's not holding back as he brushes the Turn 15 barriers 😮#F1 #AzerbaijanGP | LAP 25/51 pic.twitter.com/J422X7qawp — Formula 1 (@F1) September 26, 2026
15:53
Пилот Aston Martin Лэнс Стролл не смог продолжить основную гонку Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Канадский гонщик сошёл с дистанции на девятом круге из-за технической проблемы с автомобилем.
15:00
В столице Азербайджана стартовала основная гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1.
В этом году этап проводится в столице Азербайджана в десятый раз.
Напомним, что по итогам квалификации поул-позицию занял британский пилот Mercedes Джордж Расселл. Вторым стартовал Шарль Леклер из Ferrari, третьим — Оскар Пиастри из McLaren.