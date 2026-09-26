Макрон допустил переизбрание на новый президентский срок

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что может вернуться на пост главы государства после окончания своих полномочий в мае 2027 года.

Об этом он заявил журналистам на конференции "Саммит Люмьер", соответствующее видео опубликовано в X на странице издания Variety.

"Давайте внесем ясность: согласно нашей конституции, вы имеете право на два последовательных срока. Поэтому мой срок закончится в мае следующего года, и французский народ изберет кого-то другого. Но я ничего не исключаю. Возвращение — довольно необычное событие, но посмотрим. Жизнь полна изобретательности, порой даже больше, чем кино", — заявил политик.