Для волонтёров COP29 предусмотрено вознаграждение

Для волонтёров COP29 предусмотрена денежная награда.

Как сообщает 1news.az, об этом Report стало известно от команды по работе с рабочими группами и волонтёрами COP29.

Сообщается, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева каждому волонтёру, принимавшему участие в успешной организации мероприятия, будет вручена благодарность и денежная награда.

«С вашей непосредственной поддержкой мероприятие COP29 стало одним из самых высокоорганизованных как в нашей стране, так и в рамках мероприятий COP. Деятельность волонтёров была замечена и получила признание со стороны Секретариата Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC), делегаций всех стран-участниц, а также населения страны. С учетом всего этого, согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева каждому волонтёру, участвовавшему в успешной организации мероприятия, будет вручена благодарность и денежная награда», — говорится в сообщении.

Волонтеры, получившие благодарственные письма с 8 по 14 января, смогут получить денежные премии, обратившись с удостоверением личности в любой филиал Kapital Bank.