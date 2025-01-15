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Военнослужащий Азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

First News Media16:29 - Сегодня
Военнослужащий Азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

В Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части министерства обороны, солдат Бахшалиев Адиль Бахшали оглу покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

Об этом в ответ на запрос Trend заявил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

"На основании поступившей информации сотрудниками Кяльбаджарской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, представляющие значимость для дела, проведено внешнее и внутреннее обследование тела с участием судебно-медицинского эксперта, а также выполнены другие необходимые действия.

По данному факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены экспертизы, проведены другие следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства", - сказал Фирад Алиев.

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