В Баку пресечен крупный канал поставок наркотиков из Ирана

Сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД продолжаются операции, направленные на пресечение незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в результате очередного мероприятия, проведенного на территории Хатаинского района, был задержан 42-летний Сеймур Алиев, ранее осужденный за преступления, связанные с наркотиками.

В его автомобиле было обнаружено около 33 килограммов марихуаны, содержащей психотропные вещества.

По данным следствия, он получил наркотики через гражданина Ирана, личность которого сейчас устанавливается, на территории Билясуварского района и планировал распространить их по различным адресам в Баку.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств в столице и регионах продолжается сотрудниками полиции без перерыва.