Минздрав РФ: Из больницы выписаны шестеро пострадавших при крушении самолета AZAL

Шестеро россиян, пострадавших при авиакрушении пассажирского самолета под Актау, выписаны из стационаров в связи с улучшением состояния здоровья. На лечении в больницах и федеральных центрах Москвы остаются три человека, их состояние среднетяжелое, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В стационарах федеральных центров и больниц Москвы остаются трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане, врачи оценивают их состояние как среднетяжелое с благоприятным прогнозом", - сообщил он.

По его словам, шестеро пострадавших, в том числе ребенок, выписаны из больниц под наблюдение врачей в связи с улучшением состояния здоровья.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.