В Азербайджане введены временные ограничения на посещения новобранцев в воинских частях

В связи с возможным ростом заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, вызванным понижением температуры в зимний период, в Азербайджане введены временные ограничения на посещение воинских частей, чтобы обеспечить охрану здоровья новобранцев.

Как сообщает 1news.az, эту информацию распространило Министерство обороны Азербайджана.

Уточняется, что закрытие воинских частей и ограничение общения с общественностью позволяют командованию и военно-медицинскому персоналу эффективно проводить профилактические мероприятия для защиты здоровья военнослужащих.

"Благодаря проведению информационных бесед с личным составом, разъяснению правил правильного питания и личной гигиены, а также важности комплексных профилактических мер в повседневной жизни, удается предотвратить случаи заболеваний.

В связи с эффективностью принимаемых мер по предотвращению заражения респираторными вирусными инфекциями, мы призываем общественность с пониманием отнестись к ограничениям и воздержаться от посещения воинских частей", - отмечается в сообщении ведомства.