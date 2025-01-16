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В Баку женщина с детьми сбежала от мужа, принуждавшего ее к попрошайничеству - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:33 - Сегодня
В Баку женщина с детьми сбежала от мужа, принуждавшего ее к попрошайничеству - ФОТО

Детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова рассказала на своей странице в социальной сети Facebook историю о размещении в приюте женщины с двумя детьми.

Мехрибан Зейналова отмечает, что женщина, размещенная в приюте с двумя детьми, заявила, что больше не может терпеть требования своего мужа, который настаивал на том, чтобы она занималась попрошайничеством на улицах у людей и приносила деньги домой: «Она отмечает, что не раз советовала мужу устроиться на работу, но он отвечал, что «в нашей семье никто не работает», избегая ответственности за обеспечение семейного благосостояния. В связи с этим женщина была вынуждена обратиться за помощью к людям, чтобы заботиться о своих детях и семье. В итоге она увидела выход в обращении в полицию. После того как полиция обеспечила женщину и детей едой, они были размещены в приют».

М.Зейналова отмечает, что женщина не умеет читать и писать, подчеркивая, что с мужчиной у нее гражданский брак и он не признает отцовства детей: «Сейчас мы будем работать над тем, чтобы помочь женщине преодолеть трудности, с которыми она столкнулась, и адаптироваться к нормальной жизни».

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