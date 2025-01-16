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Страшное ДТП в Сумгайыте: 2 погибших, 3 пострадавших

First News Media23:00 - 16 / 01 / 2025
Страшное ДТП в Сумгайыте: 2 погибших, 3 пострадавших

В связи с дорожно-транспортным происшествием в Сумгайыте в больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра 16.01.2025 года около 20:40 были госпитализированы 3 человека (мужского пола).

Об этом АПА сообщили в Сумгайытском медицинском центре. По сообщению, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии в отделение реанимации. Двум другим пациентам оказывается необходимая медицинская помощь в отделении неотложной помощи, состояние у них средней тяжести.

Установлены личности погибших - это Мехтиев Явер Аждар оглу 1960 года рождения и житель поселка Джейранбатан Пашаев Интигам Галиб оглу 2003 года рождения, который в момент ДТП пытался перейти дорогу.

22:00

В Сумгайыте произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, три пострадали.

Как сообщает АПА, ДТП зафиксировано на улице Сюльх в Сумгайыте.

Автомобиль марки "Hyundai" столкнулся с автомашиной марки "KIA".

В результате два человека погибли на месте происшествия.

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