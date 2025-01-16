В Исмаиллы пропал без вести мужчина

Мужчина, приехавший в Исмаиллы в гости, пропал без вести.

Житель города Сумгайыт, Фаиг Кардашхан оглу Бабишов, 1973 года рождения, 6 декабря покинул дом своего отца в Исмаиллинском районе и ушел в неизвестном направлении.

Его приметы: рост 170 см, карие глаза, волосы светло-коричневые.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Ф.Бабишова, просят сообщить в Министерство внутренних дел по телефону службы «102», а также в Исмаиллинский районный отдел полиции по телефонам (020) 282-11-89 и мобильному номеру 050-280-45-00.