На 79-м году жизни умер режиссер Дэвид Линч.

Об этом сообщает Varierty. Четыре года назад у кинематографиста нашли эмфизему.

Дэвид Линч известен по таким культовым сериалам и фильмам, как «Твин Пикс», «Человек-слон», «Малхолланд Драйв, «Синий бархат». Он Лауреат премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, а также «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, Линч трижды номинировался на «Оскар» за лучшую режиссуру.