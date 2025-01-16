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Умер режиссер Дэвид Линч

First News Media22:46 - 16 / 01 / 2025
Умер режиссер Дэвид Линч

На 79-м году жизни умер режиссер Дэвид Линч.

Об этом сообщает Varierty. Четыре года назад у кинематографиста нашли эмфизему.

Дэвид Линч известен по таким культовым сериалам и фильмам, как «Твин Пикс», «Человек-слон», «Малхолланд Драйв, «Синий бархат». Он Лауреат премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, а также «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, Линч трижды номинировался на «Оскар» за лучшую режиссуру.

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