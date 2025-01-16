Эти люди переносят метапневмовирус более тяжело

Человеческий метапневмовирус (hMPV) распространяется главным образом воздушно-капельным путем при кашле или чихании, при прямом контакте с инфицированным человеком или через прикосновение к загрязненным поверхностям.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, об этом сообщили в офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане.

«В большинстве случаев симптомы легкие и напоминают обычную простуду. Однако дети, люди с ослабленной иммунной системой и пожилые люди, особенно те, кто страдает от астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) или эмфиземы, могут столкнуться с более тяжелыми последствиями», — говорится в сообщении.