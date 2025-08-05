uşaqlariqoruyaq: в Азербайджане требуют пожизненного заключения для надругавшегося над ребёнком

В Азербайджане поднялась волна возмущения после шокирующего инцидента, произошедшего в селе Гаратепе Сабирабадского района. Правоохранительные органы задержали 64-летнего мужчину, обвиняемого в совершении непристойных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки.

По информации, распространённой Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана, подозреваемый — Мердан Гусейнов, 1961 года рождения. Преступление, по предварительным данным, было совершено в отношении 4-летней внучки соседа.

Кадры с места происшествия быстро разошлись по социальным сетям, вызвав мощный общественный резонанс. Пользователи потребовали немедленной реакции со стороны властей, и она последовала: мужчина был оперативно задержан, по факту возбуждено уголовное дело, начато расследование.

«Против подобных деяний ведётся самая жёсткая борьба в рамках законодательства. Лицо, совершившее преступление, понесёт заслуженное наказание. Решительные шаги по обеспечению безопасности детей будут продолжены», — заявили в официальном обращении представители Госкомитета.

Тем временем в социальных сетях набирает силу общественная кампания с требованием пожизненного заключения для Гусейнова. Под хэштегом #uşaqlariqoruyaq за менее чем сутки было опубликовано более 20 тысяч репостов. Люди требуют максимально сурового наказания и усиления мер по защите несовершеннолетних. Пользователи социальных сетей указывают на тревожную закономерность: сначала это были женщины, потом подростки, а теперь четырёхлетний ребёнок. Что дальше? Кто следующий?

Многие требуют ужесточения законодательства в сфере сексуальных преступлений против детей, вплоть до автоматического назначения пожизненного заключения в подобных случаях. Люди хотят не просто реакции, а системных изменений, ужесточения законодательства и нулевой толерантности к подобным преступлениям. Сексуальные преступления против несовершеннолетних являются одними из самых тяжких и разрушительных. Стоит напомнить, что, если вы стали свидетелем или обладаете информацией о подобных действиях, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.

Джамиля Суджадинова