Иран арестовал 20 предполагаемых шпионов Израиля

Иран за последние месяцы арестовал 20 человек, предположительно являющихся сотрудниками израильской разведки «Моссад».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Асгара Джахангири.

«Судебная система не проявит снисхождения к шпионам и агентам сионистского режима и, вынеся строгие решения, сделает их всех показательным примером», – сказал он.

При этом, по его словам, обвинения против некоторых из 20 арестованных подозреваемых были сняты, их освободили. Джахангири заявил, что все детали будут обнародованы по окончании расследования.

На фоне военного конфликта с Израилем Иран арестовал сотни людей по подозрению в шпионаже. CNN сообщали о настоящей «шпиономании» в Исламской Республике после успешной операции «Моссада» по контрабандному ввозу оружия в Иран в преддверии первых ударов.