В Ливане произошел взрыв боеприпасов, есть погибшие

По меньшей мере шесть военнослужащих ливанской армии погибли при взрыве боеприпасов в окрестностях города Тир на юге страны.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, детонация произошла, когда подразделение инженерных войск проводило операцию по демонтажу склада с оружием, принадлежащего шиитской милиции "Хезболлах". Объект находился в подземном укрытии в районе Вади-Зыбкин. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи, которые забирают солдат, получивших ранения.