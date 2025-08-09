Сийярто: Мир между Азербайджаном и Арменией – важный шаг для Кавказа и глобальной безопасности

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией является важным шагом для Кавказа и глобальной безопасности.

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в соцсети Х министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

"И снова Дональд Трамп доказал, что является президентом мира. Мы надеемся, что после Пакистана-Индии, Ирана-Израиля и Азербайджана-Армении война между Россией и Украиной также будет прекращена", - добавил глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Его публикацию перепечатал на своей странице и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.