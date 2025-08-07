В Баку закрыли популярную зону для пикников

Зона для пикников в Центральном ботаническом саду временно закрыта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на iqtisadiyyat.az, причиной тому стали общие дезинфекционные работы.

В Центральном ботаническом саду подтвердили, что зона для пикников временно закрыта в связи с проведением общей дезинфекции.

Отметим, что несколько дней назад появились сообщения о том, что в саду змея укусила малолетнего ребёнка. Администрация сада тогда заявила, что на территории возможно присутствие любых живых существ, в том числе насекомых. Посетителей попросили гулять только в отведённых местах и не оставлять детей без присмотра.

Напомним, что после этого инцидента с 30 июля в саду начались масштабные дезинфекционные работы в рамках санитарно-гигиенических мероприятий. Входная зона, детская площадка и зона для пикников были обработаны специальными препаратами. Общая дезинфекция проводится на систематической основе.

