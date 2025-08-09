 СМИ: Украина дронами поразила терминал хранения «Шахедов» в РФ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

СМИ: Украина дронами поразила терминал хранения «Шахедов» в РФ

First News Media15:02 - Сегодня
СМИ: Украина дронами поразила терминал хранения «Шахедов» в РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) нанесла удар дальнобойными беспилотниками по складу с "Шахедами" в Татарстане (Россия), находящегося на расстоянии более 1 тыс. км от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили логистический хаб в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан. На складе хранились готовые к использованию ударные дроны "Шахед" и иностранные комплектующие для их производства", - подчеркнул источник.

Поделиться:
291

Актуально

Повестка Президента

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал ...

Политика

Сийярто: Мир между Азербайджаном и Арменией – важный шаг для Кавказа и глобальной ...

Общество

В Баку усилится ветер, в некоторых районах ожидаются дожди и грозы

Политика

Майя Санду отметила значимость соглашения между Азербайджаном и Арменией

В мире

СМИ: Украина дронами поразила терминал хранения «Шахедов» в РФ

Названа предварительная причина ЧП на предприятии в Башкирии - ОБНОВЛЕНО

Зеленский отверг уступки территорий

Зеленский может принять участие в переговорах Путина и Трампа на Аляске

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

ВС России ударили по нефтебазе SOCAR в Украине: есть раненые

Бельгия сбросила с воздуха 15 тонн гумпомощи для Газы

Tesla обязали выплатить владельцу электромобиля сотни миллионов долларов за страшное ДТП

Украина готовится к визиту Эрдогана

Последние новости

Вашингтонский прорыв: Азербайджан и Армения сделали шаг к прочному миру

Сегодня, 16:55

В Лерике в лесу мужчина погиб в результате падения дерева

Сегодня, 16:45

Спасатели МЧС нашли живым пропавшего в лесу жителя Шабранского района - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Сегодня, 16:18

Сийярто: Мир между Азербайджаном и Арменией – важный шаг для Кавказа и глобальной безопасности

Сегодня, 16:00

Максим Прево: Воздаю должное мужеству и лидерству президента Азербайджана и премьера Армении

Сегодня, 15:50

Исторические соглашения - решающий шаг к подписанию мирного договора

Сегодня, 15:35

НАТО приветствует усилия Азербайджана и Армении по нормализации отношений

Сегодня, 15:26

Глава ПАСЕ: Приветствуем парафирование Азербайджаном и Арменией мирного договора - ФОТО

Сегодня, 15:12

СМИ: Украина дронами поразила терминал хранения «Шахедов» в РФ

Сегодня, 15:02

В Баку усилится ветер, в некоторых районах ожидаются дожди и грозы

Сегодня, 14:50

Катар приветствовал предварительное подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Сегодня, 14:43

Глава МИД Эстонии высоко оценил усилия Азербайджана и Армении на пути к прочному миру

Сегодня, 14:30

Названа предварительная причина ЧП на предприятии в Башкирии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:20

Шведские СМИ о встрече лидеров Азербайджана и Армении с Дональдом Трампом - ФОТО

Сегодня, 14:10

Майя Санду отметила значимость соглашения между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 14:00

Айгюн Аттар: Встреча в Вашингтоне – очередной успех многовекторной политики Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 13:52

МИД Австрии: На пути к миру между Арменией и Азербайджаном сделан важный шаг

Сегодня, 13:43

«Президент Азербайджана на этот раз вписал новую страницу в историю США»

Сегодня, 13:33

Натали Гуле: Франция могла бы сыграть важную роль в мирном процессе, если бы слепо не следовала армянскому лобби

Сегодня, 13:27
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30