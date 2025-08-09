 Названа предварительная причина ЧП на предприятии в Башкирии - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Названа предварительная причина ЧП на предприятии в Башкирии - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:20 - Сегодня
Взрыв газовоздушной смеси на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" (БСК) произошел из-за разгерметизации сварного шва установки, сообщает в субботу пресс-служба БСК.

"При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида (ВХ-ПВХ) произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все пострадавшие, работавшие в момент происшествия в непосредственной близости, получили необходимую оперативную помощь на месте и были незамедлительно доставлены в медицинские учреждения для оказания специализированной помощи. Погибших нет.

В сообщении отмечается, что поврежденный трубопровод был оснащен системой автоматического отсечения клапана, что позволило оперативно локализовать инцидент.

13:13

Тридцать шесть человек пострадали при взрывы на заводе в Башкирии, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале.

"На данный момент 36 человек пострадали, 22 из них госпитализированы, точное количество устанавливается", - говорится в сообщении следователей региона.

Ранее Минздрав РФ сообщал о 27 пострадавших.

Источник: РИА Новости

