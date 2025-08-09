Вашингтонский прорыв: Азербайджан и Армения сделали шаг к прочному миру

Открывается новая страница на пути превращения Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества.

8 августа в Вашингтоне, под председательством президента США Дональда Трампа, состоялась встреча лидеров Азербайджана и Армении, а также были подписаны документы, которые знаменуют начало нового исторического этапа. Об этом заявила депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева.

По её словам, Дональд Трамп, вернувшись к власти в США, объявил, что будет стремиться к прекращению войн в мире, и инициатива данной встречи напрямую вытекает из этой позиции. Перед Вашингтонской встречей звучали оптимистичные прогнозы относительно установления мира на Южном Кавказе, и эти ожидания оправдались.

В Вашингтоне произошли события исторического масштаба. Прежде всего, тёплая встреча президента США Дональда Трампа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его положительные высказывания о нашей стране являются, в первую очередь, показателем высокого международного авторитета главы нашего государства.

В рамках визита было подписано важное соглашение: президенты двух стран утвердили Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством США о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии стратегического партнёрства. Документ предусматривает формирование рабочей группы для подготовки Хартии в течение шести месяцев, что будет способствовать укреплению стратегического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Особо отмечается, что в ходе встречи президент Трамп подписал указ о приостановке действия поправки № 907 к «Акту в поддержку свободы». Этот документ, принятый под влиянием армянского лобби, был откровенно необъективным и наносил серьёзный ущерб отношениям между двумя странами. Хотя действие поправки было приостановлено ещё много лет назад, при администрации Байдена она вновь начала применяться. Решение президента Трампа является восстановлением справедливости.

Депутат подчеркнула, что главное значение Вашингтонской встречи заключается в шагах, предпринятых для превращения Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали Проект соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также подписали совместное письмо председателю ОБСЕ с предложением закрыть Минский процесс и связанные с ним структуры. Парафирование документа — это ключевой этап перед его подписанием, а ликвидация Минской группы, которая за 30 лет не предприняла реальных шагов для урегулирования конфликта, означает выполнение одного из двух основных условий Азербайджана для подписания мирного договора.

Важным итогом встречи стало подписание лидерами Совместной декларации, которая полностью соответствует интересам Азербайджана. Один из ключевых пунктов декларации — открытие транспортных коммуникаций между двумя странами, включая обеспечение беспрепятственной связи между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. В документе закреплено, что на территории Армении будет реализован специальный проект — Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания, призванный обеспечить данную транспортную связь при поддержке США.

Выступая в Белом доме, президент Ильхам Алиев отметил:

«Сегодня мы устанавливаем мир на Южном Кавказе. Это — не только шанс для нашего региона, но и для всего мира. Маршрут процветания и мира имени Трампа разрушит стены и создаст связи, открывая большие возможности для инвестиций, стабильности и благополучия в ряде стран».

В то же время, в беседе с азербайджанскими журналистами в Вашингтоне, глава государства напомнил, что у Армении ещё остаются «домашние задания»:

«В их конституции сохраняется пункт о территориальных претензиях к Азербайджану, что не позволило подписать мирный договор сегодня. Однако после внесения этих изменений он может быть подписан в любой момент. Полагаю, что, раз лидеры Азербайджана и Армении согласились парафировать документ в Белом доме, можно считать, что устойчивый мир уже пришёл в наш регион. Это имеет особое значение для Азербайджана, Армении и всего региона. Сегодняшний день по праву можно назвать историческим».

Депутат Севиндж Фаталиева заключила:

«Как отметил президент Ильхам Алиев, мы стали свидетелями исторического дня во всех аспектах — от безопасности и стабильности до экономических возможностей, инвестиций и энергетической безопасности. Наш регион вступает в новую эпоху, которая, мы верим, принесёт огромную пользу нашим народам».