Стало известно решение суда по делу народного артиста Агададаша Агаева

Судебное разбирательство по делу народного артиста Агададаша Агаева против "Medera Hospital" завершилось.

Как сообщает Report, на процессе, который проводился в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Этибара Мустафаева, было сообщено о том, что стороны пришли к примирению, передает 1news.az.

Сообщается, что примирение было оформлено у нотариуса, и стороны отказались от взаимных гражданских исков друг к другу.

Затем суд принял решение прекратить производство по делу в связи с отказом от иска.

Напомним, что в июле прошлого года между народным артистом Агададашем Агаевым и охранником "Medera Hospital" Нураддином Джалиловым произошел инцидент. Агададаш Агаев, поссорившись с охранником, бросил топор, который ранил сотрудницу клиники Н.Пашаеву.

Охранник Нураддин Джалилов, в свою очередь, избил народного артиста.

Агададаш Агаев подал в суд на "Medera Hospital" за нарушение гражданских прав, требуя компенсации морального ущерба.

Со своей стороны руководитель "Medera Hospital" Карахан Алиев также подал иск против Агададаша Агаева. Певец требует от клиники около 450 тысяч манатов за моральный ущерб, а больница требует от Агададаша Агаева 500 тысяч манатов.