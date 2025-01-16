В Геранбое школьницу похитили с целью брака

В Геранбое была похищена ученица 10-го класса с целью заключения брака.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, происшествие произошло вчера вечером.

Лейла Гасымова (имя и фамилия изменены), ученица 10-го класса школы №1 города Геранбой, 2007 года рождения, была похищена 21-летним возлюбленным, жителем села Сафикюрд, с намерением заключить брак.

В ответ на запрос Oxu.Az старший инспектор пресс-службы Министерства внутренних дел по Гянджинскому региону Эшгин Гасымов сообщил, что в Геранбойском районном отделе полиции проводится расследование по данному делу.

"По результатам расследования будет дана правовая оценка поступку", - добавил он.