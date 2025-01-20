Байден помиловал лиц, которым Трамп угрожал преследованием

Президент США Джо Байден в упреждающем порядке помиловал ряд лиц, которым его преемник Дональд Трамп, который в понедельник заступает на пост главы государства, угрожал преследованием.

Об этом говорится в заявлении уходящего американского лидера.

В число помилованных вошли бывший глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, а также члены специального комитета Палаты представителей Конгресса, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия в начале 2021 года, и сотрудники полиции Капитолия и полиции округа Колумбия, дававшие показания по этому делу.

«Помилование не должно рассматриваться как признание того, что кто-либо из этих лиц причастен к каким-либо правонарушениям, а также не должно быть истолковано как признание вины за какое-либо правонарушение», - подчеркнул Байден.

По его словам, тот факт, что государственные служащие «подвергаются угрозам и запугиванию за добросовестное выполнение своих обязанностей», вызывает тревогу.

Ранее американские СМИ писали, что покидающий Белый дом демократ может даровать упреждающее помилование лицам, которые могут оказаться в немилости у будущей администрации.

Источник: ТАСС