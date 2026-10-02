РФ ждет реакции Армении по восстановлению двух ж/д участков

Россия ждет реакции Еревана на предложение о восстановлении двух участков железных дорог Армении, связанных с Азербайджаном и Турцией.

Об этом заявил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук, отвечая на вопрос ТАСС.

"Сегодня обсуждался в том числе и вопрос, связанный с восстановлением двух небольших участков армянских железных дорог, которые находятся в концессии РЖД. И мы обратили внимание на то, что мы поддерживаем восстановление этих двух участков и готовы принимать участие и помогать здесь Армении именно с точки зрения того, чтобы обеспечить транспортную связанность от Ерасха до Нахчывана и от Гюмри до границы с Турцией", - сказал он.

Оверчук напомнил, что эти решения были приняты на уровне президента страны еще в январе. "И мы ждем здесь, как армянская сторона на это прореагирует. Думаю, что в ближайшее время должны состояться очень важные встречи, которые продвинут этот вопрос дальше", - указал он, добавив, что "мяч на их стороне".

Вице-премьер также подчеркнул, что Россия всегда поддерживала проекты по укреплению транспортной связанности и разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.