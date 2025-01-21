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В DREAM Fest примут участие певцы из Китая - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:20 - Сегодня
В DREAM Fest примут участие певцы из Китая - ВИДЕО

С 24 по 27 июля 2025 года на побережье Sea Breeze Resort в Баку вновь пройдет международный музыкальный фестиваль DREAM Fest.

Эмин Агаларов разместил на своей странице в социальной сети TikTok отрывок из интервью китайским СМИ, в котором рассказывает о желании пригласить китайских певцов на международный музыкальный фестиваль DREAM Fest в Баку. В отрывке не называется имен возможных участников фестиваля из Китая, так же, как и не отмечается, произойдет это в текущем году или в последующие годы.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Эмин Агаларов совместно с китайскими партнерами основал компанию Dream Marketing Solutions, которая будет заниматься продвижением и интеграцией китайских товаров и услуг на рынках стран СНГ - соглашение о создании было подписано 11 января в Гуанчжоу.

Отметим, что early программа DREAM Fest 2025 на данный момент следующая:

- 24 июля - Гала-открытие – Трибьют Муслима Магомаева; EMIN & дуэты с артистами

- 25 июля - Super Star Day - Диско 80-х - 90-х гг.

- 26 июля - Super Hit Day - Хиты топ-чартов

- 27 июля – Церемония закрытия – Топовые артисты

@eminofficial #emin #seabreeze #dreamfest ♬ оригинальный звук - EMIN

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