ВС Украины нанесли удар по заводу по производству топлива для ракет «Искандер» в России
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Украина заявила об ударах по заводу синтетического каучука в Тульской области и НПЗ в Ростовской области
Силы обороны Украины нанесли удары по Ефремовскому заводу синтетического каучука в Тульской области и Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области России.
Об этом заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в своём Telegram-канале.
По утверждению украинской стороны, Ефремовский завод задействован в производстве твёрдого ракетного топлива, которое, в частности, используется в баллистических ракетах «Искандер».
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