Украина заявила об ударах по заводу синтетического каучука в Тульской области и НПЗ в Ростовской области

Силы обороны Украины нанесли удары по Ефремовскому заводу синтетического каучука в Тульской области и Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области России.

Об этом заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в своём Telegram-канале.

По утверждению украинской стороны, Ефремовский завод задействован в производстве твёрдого ракетного топлива, которое, в частности, используется в баллистических ракетах «Искандер».