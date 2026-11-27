27 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию, возглавляемую государственным министром по иностранным делам Государства Катар Султаном бен Саадом Аль-Мурейхи.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-катарских отношений.

Стороны также подчеркнули важность сотрудничества в международных организациях, в частности взаимодействия в рамках Организации исламского сотрудничества.

Было с удовлетворением отмечено участие эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), прошедшем 15 октября в Баку.

На встрече противоположная сторона также была проинформирована о приоритетах председательства Азербайджана в Организации исламского сотрудничества (ОИС) в 2027 году и Саммите ОИС, который состоится в Баку.

Наряду с этим состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке и в других регионах, вопросах региональной и международной безопасности, а также других темах, представляющих взаимный интерес.

В тот же день также состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Катара. Политическими консультациями с азербайджанской стороны руководил заместитель министра Ялчин Рафиев, а с катарской стороны - государственный министр по иностранным делам Султан бен Саад Аль-Мурейхи.

В рамках консультаций были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений, в том числе возможности сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.