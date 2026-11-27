Трамп объяснил, почему поддерживает хорошие отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что старается сохранять хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку стремится добиться урегулирования конфликта в Украине.

Об этом сообщает Clash Report.

Трамп пояснил, что его дружеское отношение к Путину не противоречит призывам прекратить боевые действия. По его словам, открытая демонстрация неприязни к российскому президенту могла бы привести к ситуации, аналогичной той, что сложилась между Владимиром Зеленским и Путиным.

Американский лидер также отметил, что одним из главных препятствий для переговоров между Москвой и Киевом является взаимная неприязнь двух президентов.