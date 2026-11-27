Утром 27 ноября на одном из двух нефтяных танкеров, следовавших через южную часть Ормузского пролива к северу от острова Ганем, произошел взрыв.

Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

"Два нефтяных танкера попытались пройти по незаконному маршруту через южную часть Ормузского пролива. Однако в результате подрыва одного из танкеров на морской мине второй танкер был вынужден вернуться", - говорится в сообщении.

В КСИР также заявили, что за последние дни значительно сократилось число нефтяных танкеров, пытающихся пройти через Ормузский пролив по маршрутам, которые ведомство считает незаконными. По утверждению КСИР, это свидетельствует о полном контроле организации над восточной и западной частями пролива.

Отметим, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что они стали ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.