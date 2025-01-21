Люди с инвалидностью смогут продавать товары через новый онлайн-ресурс
Для продажи изделий ручной работы, произведённых людьми с инвалидностью, будет создан специальный электронный портал.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, эта инициатива предусмотрена в поправках, предлагаемых к закону «О социальном страховании» и Налоговому кодексу, которые обсуждаются на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.
Проектом предусмотрено, что лица с инвалидностью будут регистрироваться на данном портале.
После уплаты налогов с доходов от продажи изделий, средства будут перечисляться на банковский счёт, открытый для таких лиц.
Новый онлайн-портал избавит налогоплательщиков от необходимости самостоятельно регистрироваться в налоговых органах, рассчитывать налоги и сдавать отчётность. Все эти операции будут выполняться автоматически через портал.
Фаига Мамедова