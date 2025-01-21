 Правозащитники подали в суд на Трампа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Правозащитники подали в суд на Трампа

First News Media10:40 - Сегодня
Правозащитники подали в суд на Трампа

Группы по защите прав иммигрантов подали в суд на президента США Дональда Трампа после подписания им указа об иммиграции, который предполагает лишение гражданства по праву рождения детей, которые родились в США от матерей, въехавших в страну нелегально или по визам, и отцов, не являющихся гражданами или постоянными жителями Соединенных Штатов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Отказ в гражданстве детям, родившимся в США, не только противоречит Конституции, но и является безрассудным и безжалостным отказом от американских ценностей. Гражданство по праву рождения является частью того, что делает Соединенные Штаты сильной и динамичной страной, которой они являются», — заявил исполнительный директор Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) Энтони Д. Ромеро.

По его словам, администрация Трампа допустила «вопиющие перегибы», из-за которых у правозащитников есть уверенность в победе.

Трамп после вступления в должность президента подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. Федеральным агентствам будет запрещено выдавать определенные документы, которые обычно предоставляются гражданам США. Это будет касаться детей, родившихся через 30 дней после введения данной меры.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
190

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность Президента США

Общество

Погода на среду: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Политика

Фарида Сафарли обменяли на иранского шпиона, находившегося в заключении в ...

Xроника

В Давосе состоялась встреча президентов Азербайджана и Латвии - ФОТО

В мире

Лавров назвал предыдущий год «непростым» для двусторонних отношений с Арменией

Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива и горы Денали в США

В Армении заявили, что страна не собирается выходить из ЕАЭС

Аббас Арагчи: Тегеран готов содействовать поддержанию региональной стабильности

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

В Сети обсуждают поцелуй Трампа с женой Меланией на инаугурации - ВИДЕО

В Лос-Анджелесе задержали подозреваемых в поджогах

TikTok заявил о возобновлении работы в США - ОБНОВЛЕНО

Зеленский назвал страны, выступающие против вступления Украины в НАТО

Последние новости

Погода на среду: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Сегодня, 14:04

Лавров назвал предыдущий год «непростым» для двусторонних отношений с Арменией

Сегодня, 13:55

Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива и горы Денали в США

Сегодня, 13:50

Мирзоян: Армения готова разблокировать все коммуникации региона

Сегодня, 13:45

Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность Президента США

Сегодня, 13:40

Лавров: РФ готова оказывать содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана

Сегодня, 13:30

В Азербайджане ужесточили наказание за нарушение ряда правил в метро

Сегодня, 13:25

Фарида Сафарли обменяли на иранского шпиона, находившегося в заключении в Азербайджане

Сегодня, 13:20

В Масаллы раскрыто преступление, совершенное 11 лет назад - ФОТО

Сегодня, 13:15

Ученые заметили остров-призрак рядом с Азербайджаном

Сегодня, 13:10

В Армении заявили, что страна не собирается выходить из ЕАЭС

Сегодня, 13:05

В Давосе состоялась встреча президентов Азербайджана и Латвии - ФОТО

Сегодня, 13:00

Авария на дороге Гендоб-Ялама, пострадавший в тяжелом состоянии

Сегодня, 12:55

Аббас Арагчи: Тегеран готов содействовать поддержанию региональной стабильности

Сегодня, 12:52

Владелец Gelandewagen в центре Баку совершил опасные маневры - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Телеведущая Гюнай Йельмаргызы понесла тяжелую утрату - ФОТО

Сегодня, 12:45

Как избежать заражения оспой обезьян и кто в группе риска? - Официальный ответ Минздрава

Сегодня, 12:40

Мошенник из TikTok обманул 57 человек под предлогом трудоустройства

Сегодня, 12:35

В Словакии рассмотрят вотум недоверия правительству премьера Фицо

Сегодня, 12:30

В Азербайджане с 1 февраля минимальная трудовая пенсия составит 320 манатов

Сегодня, 12:25
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23