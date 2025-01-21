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Трамп пригрозил ЕС пошлинами

First News Media11:00 - Сегодня
Трамп пригрозил ЕС пошлинами

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам Европейского союза введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американской нефти и газа.

Об этом Трамп заявил в Белом доме во время подписания указов, передает ТАСС.

По его словам, дефицит в торговле между США и Евросоюзом составляет около $300 млрд. Он отметил, что это необходимо «выправить» введением пошлин, либо ЕС может покупать американскую нефть и газ.

«Той вещью, с помощью которой они могут быстро наверстать [торговый дисбаланс], является покупка наших нефти и газа», — сказал глава Белого дома.

20 января 2025 года состоялась инаугурация Трампа. Он стал 47-м президентом США. Это - второй президентский срок республиканца, он уже был президентом в период с 2016-го по 2020 год.

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