В Италии скончался футболист, выступавший за азербайджанский клуб

Молдавский футболист Вадим Кричмар, ранее игравший за сальянский «Муган», умер в Италии в возрасте 38 лет.

Как сообщают молдавские СМИ, спортсмен боролся с онкологическим заболеванием. С марта текущего года он проходил лечение в Италии.

В Молдове организовали сбор средств, чтобы доставить тело футболиста на родину.

Кричмар выступал за «Муган» в 2009–2011 годах. За это время полузащитник провёл 16 матчей в составе сальянской команды и забил один гол.