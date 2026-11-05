В грузинском селе, населенном азербайджанцами, убиты два брата

В селе Ламбало Сагареджойского района Грузии, населенном азербайджанцами, произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает АПА, в результате происшествия были убиты два брата.

По распространенной информации, местный житель открыл огонь из огнестрельного оружия по трем братьям. Двое из них скончались на месте, третьему удалось выжить.

По словам местных жителей, братья долгие годы проживали в России и лишь недавно вернулись в родное село.

Сообщается, что инцидент произошел, когда братья направлялись на свадьбу родственников.

Точная причина убийства пока неизвестна. Среди предполагаемых мотивов рассматриваются месть и многолетний конфликт.

По неофициальным данным, полиция задержала подозреваемого вскоре после происшествия.

Министерство внутренних дел Грузии пока не распространило официального заявления в связи с инцидентом.