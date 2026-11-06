В Азербайджан из Германии доставлен обвиняемый в мошенничестве с ремонтом квартир

Министерство юстиции Азербайджана 6 ноября экстрадировало из ФРГ в страну объявленного в международный розыск гражданина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что обвиняемый в мошенничестве с причинением значительного ущерба Нуриев Эльмир Эльхан оглу находится в ФРГ, где он и был задержан.

Согласно материалам дела, Э. Нуриев в 2021 году в корыстных целях, злоупотребив доверием путем обмана, для завладения чужим имуществом в разное время вводил в заблуждение потерпевших лиц, предоставляя им не соответствующие действительности сведения о том, что организует ремонт принадлежащих им квартир.

Обвиняемый по статьям 178.2.2 и 178.4 УК Азербайджана был объявлен в международный розыск. Задержанный в ФРГ Э. Нуриев был доставлен в Азербайджан сотрудниками Главного управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Решением суда обвиняемый помещен под стражу.