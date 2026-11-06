В Турции произошло землетрясение
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В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 3,9.
Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций МВД Турции (AFAD).
Подземные толчки были зафиксированы в 04:16 по местному времени (05:16 по бакинскому времени). По имеющейся информации, землетрясение ощущалось в нескольких крупных городах, в том числе в Стамбуле.
Эпицентр землетрясения находился в 55 километрах от района Айваджик провинции Чанаккале.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 9,29 километра.
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