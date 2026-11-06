Поножовщина в Бакинском гуманитарном колледже произошла из-за девушки - ВИДЕО

Как ранее сообщалось, в Бакинском гуманитарном колледже произошёл конфликт между студентами, который закончился поножовщиной.

Во время ссоры один из учащихся нанёс другому шесть ударов ножом. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщает Xezerxeber.az, по подозрению в совершении инцидента задержан 17-летний подросток.

По словам очевидцев, причиной конфликта стала девушка. Один из участников ссоры учится в другом учебном заведении и пришёл в колледж утром.

В колледже сообщили, что пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту проводится расследование.



